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ЕС ввел санкции против Полины Гагариной и SHAMAN
Также в «черном списке» Евросоюза — главком ВМФ России Александр Моисеев.

Евросоюз расширил персональные санкции против российских компаний, их руководителей, а также деятелей культуры. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Так, введены санкции против судоходной компании «Совкомфлот», грузоперевозчика «Волга-Днепр» и авиакомпании «Уральские авиалинии». Также в список добавили международный детский центр «Артек».

В «черный список» вошли Полина Гагарина, SHAMAN (Ярослав Дронов), главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Также антироссийские санкции распространились на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника и руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадима Яковенко.

24 июня стало известно о том, что страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций. Ограничения затронут энергетический, финансовый, транспортный и торговый секторы российской экономики, в частности будут введены ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты.