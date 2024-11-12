Блогеру Литвину могут дать 15 лет тюрьмы из-за купленного военного билета

О том, что блогер купил военный билет он рассказал в шоу.

Блогеру Михаилу Литвину могут дать 15 лет тюрьмы из-за купленного военного билета. Об этом сообщает Mash.

О том, что блогер купил военный билет он рассказал в шоу. По его словам, на покупку билета он потратил 330 тысяч рублей. Шоу вышло три года назад, однако на него обратили внимание только после недавнего задержания Литвина за драку.

Прокуратура начала проверку и выяснила, что в личном деле Литвина указана временная прописка в общежитии МГТУ имени Баумана, в котором он никогда не учился. В военно-учебном центре вуза блогеру присвоили статус «ограниченно годен» и отправили в запас.

Если факт покупки военного билета удастся доказать, то на Литвина могут завести три уголовных дела: за уклонение от службы, подделку документов и дачу взятки. Ему может грозить 15 лет колонии.