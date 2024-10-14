Блогера Михаила Литвина арестовали на 13 суток за драку
Литвина задержали во время матча медиалиги между командами Lit Energy и СКА. Причиной стало нападение на болельщика СКА.
Блогера Михаила Литвина арестовали на 13 суток за драку во время футбольного матча. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Литвина задержали во время матча медиалиги между командами Lit Energy и СКА. Причиной стало нападение на болельщика СКА. Блогеру не понравилось, что с трибуны скандировали оскорбительные кричалки. После этого началась потасовка.
Литвин провел в отделе двое суток. На него был составлен протокол о мелком хулиганстве. Во время суда Литвин признал вину и раскаялся.
Суд вынес решение арестовать Литвина на 13 суток.