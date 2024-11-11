В Рязанской области водитель не справился с управлением и врезался в дерево

Пострадали три человека.

В Рязанской области водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

Авария произошла 9 ноября, примерно в 01:29, в Пителенском районе на 85-ом километре автодороги «Шацк-Касимов». По предварительной информации ведомства, 58-летний житель города Москвы, управляя автомобилем «Митсубиси», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате происшествия водитель и его пассажиры — 58-летняя москвичка и 53-летняя жительница Рязанской области получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.