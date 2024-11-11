Российским многодетным семьям предоставят скидки в магазинах и супермаркетах

Это станет возможно благодаря электронному удостоверению на Госуслугах.

Российским многодетным семьям предоставят скидки в сетевых магазинах и супермаркетах. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

«В Госдуме сейчас работают над созданием механизма предоставления дополнительных скидок в магазинах для многодетных семей. С помощью введенного с 1 октября 2024 года электронного сертификата, такие семьи смогут покупать товары по льготным ценам, по QR-коду», — заявила она.

Скидка будет добавлена к электронному удостоверению многодетных. По словам депутата, введение виртуального сертификата должно упростить жизнь таких семей, так как льготы станут более доступными и не потребуют дополнительных документов.