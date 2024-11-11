Арбитражный суд обязал «Эко-Пронск» вывозить крупногабаритный мусор из Рязани

Арбитражный суд обязал регионального оператора «Эко-Пронск» вывозить крупногабаритный мусор с контейнерной площадки на улице

Арбитражный суд обязал регионального оператора «Эко-Пронск» вывозить крупногабаритный мусор с контейнерной площадки на улице Островского. Соответствующее решение опубликовали в картотеке Арбитражных дел.

Отмечается, что региональный оператор оспаривал решение ФАС по нарушению антимонопольного законодательства. Специалисты федеральной службы установили, что с площадки на улице Островского около дома № 31, корпус 1 оператор не вывозил крупногабаритные отходы. «Эко-Пронску» выписали штраф, те пытались оспорить его в суде.

«Отказывая в удовлетворении требований ООО „Эко-Пронск“, суд учел, что региональный оператор не предоставил доказательства нарушения договора по вывозу ТКО со стороны потребителей, а также проведения какой-либо работы по установлению личностей, нарушивших правила складирования отходов в местах их накопления», — написали в решении.

Также суд установил, что «Эко-Пронск» не уведомлял управляющую компанию о состоянии контейнерной площадки, прежде чем перестать вывозить мусор.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее на пресс-конференции регионального УФАС рассказывали, что «Эко-Пронск» признали нарушителями в сфере антимонопольного законодательства. В июне-сентябре 2023 года оператору были назначены штрафы общей суммой на один миллион 300 тысяч рублей.

«Мы установили, что больше месяца региональный оператор не вывозил крупногабаритные отходы на некоторых площадках. По мнению „Эко-Пронска“ в том, что услуга по вывозу крупногабаритных отходов не оказана, виноваты жители многоквартирных домов, которые складируют строительные отходы, а также управляющие компании, которые не соблюдают правила содержания площадок. Мы с такой позицией не согласились», — отмечала начальник антимонопольного контроля Елена Федорова.