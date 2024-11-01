Стало известно, что привело к подорожанию сливочного масла в России
Стабилизировать цены намерены за счет импорта.
Стало известно, что привело к подорожанию сливочного масла в России. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на генерального директора «Союзмолоко» Артема Белова.
Отмечается, что на рост цен на сливочное масло и сливки повлияло увеличение производства мороженого.
Белов добавил, что потребление мороженого в России в 2023 и 2024 годах было рекордным за всю современную историю страны.
Стабилизировать цены отрасль намерена за счет импорта.