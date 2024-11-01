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Рязанским театрам вручили награды на премии «Зеркало сцены»
31 октября в Рязанском театре драмы состоялась торжественная церемония вручения наград в рамках десятого фестиваля «Зеркало сцены». В юбилейный год между участниками шла борьба за победу в 17 номинациях.

31 октября в Рязанском театре драмы состоялась торжественная церемония вручения наград в рамках десятого фестиваля «Зеркало сцены». В юбилейный год между участниками шла борьба за победу в 17 номинациях.

Рязанский министр культуры Елена Васильева назвала фестиваль «ярким событием региона».

«Для нас, рязанцев, наши родные театры — это особая жизнь, особая гордость, особая любовь, потому что каждая премьера, каждый спектакль проходит через сердце. И, конечно, хочется поблагодарить всех, кто к этому причастен, это режиссеры, актеры, специалисты технические, без которых невозможно в театре», — заявила Васильева.

На праздничном вечере зрителям представили видеоролик о «Зеркале сцены», свои выступления показали ученики современной школы движения «Generation X team» и другие творческие коллективы. За время церемонии три пары ведущих сменяли друг друга, они постоянно шутили и веселили зрителей.

Также рязанцы увидели «театральный прогноз на ближайшие десять лет» — юмористический видеоролик с Андреем Блажилиным, Арсением Кудря и Романом Горбачевым, которые якобы в 2015 году рассуждали о будущем и делали ставки на 2024 год.

Лидером по количеству наград стал Рязанский театр кукол. Команда театра одержала победу в девяти номинациях:

  • «Лучшая работа художника-постановщика» (Мария Клочьева, «Мэри Поппинс»),
  • «Лучшая работа хореографа» (Алексей Ищук, «Гертруда, Дании краса и королева и этот, как его, принц Гамлет»),
  • «Лучшая работа художника по свету» (Юрий Лебедев, «Мэри Поппинс»),
  • «Лучшее музыкальное оформление» (Алексей Астахов, «Гертруда, Дании краса и королева и этот, как его, принц Гамлет»),
  • «Лучшая женская роль» (Татьяна Потапова за роль Офелии в спектакле «Гертруда, Дании краса и королева и этот, как его, принц Гамлет»),
  • «Лучший спектакль большой формы» («Мэри Поппинс»),
  • «За исполнение ролей в спектаклях «Мэри Поппинс» и «Тата и слон» (Алина Сушкова-Калашникова),
  • «За роль Гамлета в спектакле «Гертруда, Дании краса и королева и этот, как его, принц Гамлет» (Василий Уточкин).

Специальную награду театру кукол в номинации «Приз театральных журналистов и критиков» вручила гостья из Москвы — Ксения Тезкина, студентка четвертого курса театроведческого факультета ГИТИСа.

«Хотела бы выразить искреннюю благодарность фестивалю за то, как тепло нас встретили, как много мы здесь увидели, и что позволили нам совершенствоваться в профессиональном плане и вручить специальную премию», — заявила Тезкина.

Драматический театр забрал призы в следующих номинациях:

  • «Лучшая мужская роль» (Андрей Блажилин за роль Подколесина в «Женитьбе»),
  • "Лучший молодой актер» (Никита Левин),
  • «За актерский ансамбль» («Три сестры»).

Премию в специальной номинации «Мастер» получил Александр Хохлов, заведующий цехом изготовления декораций.

Актеры Рязанского театра юного зрителя стали лидерами в номинациях:

  • «Лучшая роль второго плана» (Илья Комаров за роль Трактирщика в спектакле «Обыкновенное чудо»),
  • «Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой аудитории» (Анна Никулина за роль Принцессы в спектакле «Обыкновенное чудо»).

Команда Рязанского музыкального театра одержала победу в номинациях:

  • «Лучшая работа художника по костюмам» (Елена Селиванова, «Римские каникулы»),
  • «За актерский дуэт» (Алена Силивестрова и Анатолий Букин, «Римские каникулы»).