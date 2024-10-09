В России предложили создать службу по отлову бродячих собак

Инициатива возникла после трагедии в Якутии, где уличные псы растерзали ребенка.

В России предложили создать службу по отлову бродячих собак. Об этом пишет Газета.Ru.

После того, как уличные псы растерзали ребенка в Якутии, в Госдуме решили полностью пересмотреть систему борьбы с бездомными животными.

«Сейчас срочно нужна служба по отлову с конкретными полномочиями, пусть она будет временной, но она должна решить проблему с популяцией», — заявила депутат Василина Кулиева.

По ее словам, чипирование, отслеживание и стерилизация не работают, когда бродячих собак очень много, а финансирования — мало.