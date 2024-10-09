Рязанцам назвали адреса пунктов приема вторсырья

В мэрии объяснили, что утилизацию ртутных ламп, шин, макулатуры, стекла и других отходов должны проводить специализированные организации.

Рязанцам назвали адреса пунктов приема вторсырья. Информация размещена на сайте горадминистрации.

В мэрии объяснили, что утилизацию ртутных ламп, шин, макулатуры, стекла и других отходов должны проводить специализированные организации. Это позволит сократить количество мусора в природе. А отбираемое вторсырье можно использовать для производства новой продукции.