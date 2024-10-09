На Северной окружной дороге из-за сломанного автомобиля образовалась пробка

По словам автора поста, автомобиль сломался недалеко от гипермаркета «Глобус».

На Северной окружной дороге в среду, 9 октября, из-за сломанного автомобиля образовалась пробка. Об этом сообщили в группе «Автоблог Рязань».

По словам автора поста, автомобиль сломался недалеко от гипермаркета «Глобус».

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на Северной окружной дороге затруднено из-за ДТП в правой полосе.

Фото: группа «Автоблог Рязань» во «ВКонтакте», скриншот из «Яндекс Карт»