Начальником отдела МВД России «Сараевский» назначили Александра Драскова

Ранее он занимал должность замначальника полиции в Спасске-Рязанском.

Начальником отдела МВД России «Сараевский» назначили Александра Драскова. О этом сообщает ИД «Пресса».

Он учился в Рязанском филиале Московского университета МВД России. После работал в Путятинском районе в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Затем — начальником пункта полиции.

В 2020 году его перевели на должность заместителя начальника полиции в МО МВД России «Спасский», где работал по настоящее время.