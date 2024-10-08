Бывший главврач ОКБ Хубезов стал министром здравоохранения Респулики Алтай
Отмечается, что депутат Госдумы Дмитрий Хубезов сложил полномочия и возглавил министерство здравоохранения Республики Алтай, а также стал зампредседателя правительства.
Бывший главврач ОКБ Хубезов стал министром здравоохранения Республики Алтай. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что депутат Госдумы Дмитрий Хубезов сложил полномочия и возглавил министерство здравоохранения Республики Алтай, а также стал зампредседателя правительства.