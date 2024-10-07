В Рязани газифицировали дом участника СВО

Специалисты «Рязаньгоргаз» подключили к природному газу дом участника специальной военной операции.

В рамках догазификации работники компании выполнили проект, подвели газопровод к границам земельного участка, сделали отвод к дому, помогли подобрать газовые приборы, а также провели инструктаж по безопасному использованию газа в быту.

Заявитель воспользовался возможностью получения региональной меры социальной поддержки и получил единовременную денежной выплату на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, покупку и установку газового оборудования.

В Рязанской области субсидии на газификацию могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.

«Поддержка наших бойцов в зоне СВО и их семей очень важна для нас, поэтому стараемся реализовать все работы по газификации их жилья как можно быстрее», — подчеркнул главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.