В Рязани «Еламед» открыл Клинику красоты и здоровья

Клиника красоты и здоровья «Еламед» — это место, где можно найти все необходимое для поддержания физического благополучия и эстетичного внешнего вида. Клиенты по запросу могут получить консультации высококвалифицированных специалистов, пройти диагностику, а также воспользоваться разнообразными услугами по коррекции лица и тела, включая хирургическое изменение внешности.

Направления работы центра:

Гинекология.

Гинекологическая эндокринология.

Проктология.

Дерматология.

Эндокринология.

Диетология.

Урология.

Помимо врачебных консультаций, диагностики и лечения заболеваний, в том числе негативно влияющих на внешность, пациентам клиники доступен целый спектр современных косметологических услуг.

Все процедуры проводятся с применением высокоэффективных сертифицированных препаратов, оборудования и аппаратов медицинского назначения. Услуги оказываются в соответствии с действующей лицензией опытными специалистами.

Отдельным направлением работы является пластическая хирургия. В новой клинике проводятся все виды процедур по подтяжке лица, которые отличаются коротким восстановительным периодом и минимальной травматичностью. А главное — имеют длительный эффект.

Также на базе МЦ «Еламед» проводятся более сложные операции: хейлопластика, мастопексия и маммопластика, абдоминопластика, интимная пластика и другие коррекционные вмешательства. Выполняют работу практикующие хирурги, которые оттачивали свой опыт в совершенствовании тела годами на реальных проблемах пациентов.

Косметологические и медицинские процедуры, консультации и хирургическая коррекция доступны также и мужчинам.

Попасть в число первых клиентов клиники можно уже сейчас: запись открыта и ведется по телефону +7 (4912) 60 — 60 — 48.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.