Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
19°
Втр, 08
17°
Срд, 09
12°
ЦБ USD 96.06 1.19 08/10
ЦБ EUR 105.31 0.57 08/10
Нал. USD 94.85 / 95.00 07/10 18:25
Нал. EUR 103.90 / 105.10 07/10 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
9 часов назад
365
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
25 418
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
14 265
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
17 061
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани «Еламед» открыл Клинику красоты и здоровья

Клиника красоты и здоровья «Еламед» — это место, где можно найти все необходимое для поддержания физического благополучия и эстетичного внешнего вида. Клиенты по запросу могут получить консультации высококвалифицированных специалистов, пройти диагностику, а также воспользоваться разнообразными услугами по коррекции лица и тела, включая хирургическое изменение внешности.

Направления работы центра:

  • Гинекология.
  • Гинекологическая эндокринология.
  • Проктология.
  • Дерматология.
  • Эндокринология.
  • Диетология.
  • Урология.

Помимо врачебных консультаций, диагностики и лечения заболеваний, в том числе негативно влияющих на внешность, пациентам клиники доступен целый спектр современных косметологических услуг.

Все процедуры проводятся с применением высокоэффективных сертифицированных препаратов, оборудования и аппаратов медицинского назначения. Услуги оказываются в соответствии с действующей лицензией опытными специалистами.

Отдельным направлением работы является пластическая хирургия. В новой клинике проводятся все виды процедур по подтяжке лица, которые отличаются коротким восстановительным периодом и минимальной травматичностью. А главное — имеют длительный эффект.

Также на базе МЦ «Еламед» проводятся более сложные операции: хейлопластика, мастопексия и маммопластика, абдоминопластика, интимная пластика и другие коррекционные вмешательства. Выполняют работу практикующие хирурги, которые оттачивали свой опыт в совершенствовании тела годами на реальных проблемах пациентов.

Косметологические и медицинские процедуры, консультации и хирургическая коррекция доступны также и мужчинам.

Попасть в число первых клиентов клиники можно уже сейчас: запись открыта и ведется по телефону +7 (4912) 60 — 60 — 48.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.