В России предложили признать квадроберов экстремистами

Ранее депутаты предложили ввести уголовную ответственность для родителей квадроберов.

В России предложили признать квадроберов экстремистами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на участников движения «Ветераны России».

Они обратились в Генпрокуратуру с требованием запретить продажу товаров, связанных с квадробикой и признать само движение экстремистским.

«Движение настаивает на необходимости пресечь любую коммерческую деятельность, направленную на популяризацию этого разрушительного явления, которая приносит прибыль на фоне массового безумия», — говорится в обращении.

Ранее депутаты предложили ввести уголовную ответственность для родителей квадроберов.