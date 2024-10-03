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В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов
Инициатором выступил депутат Сергей Колунов. Он потребовал полностью запретить квадробинг в России и ввести уголовную ответственность для родителей, поощряющих детей-квадроберов.

В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов. Об этом сообщает «Газета.ру».

Инициатором выступил депутат Сергей Колунов. Он потребовал полностью запретить квадробинг в России и ввести уголовную ответственность для родителей, поощряющих детей-квадроберов.

«Мы видим десятки видео, как детей в костюмах кошек и собак „выгуливают“ на поводках, целое движение появилось и активно расходится по России. И это делают совсем юные, неокрепшие люди, наши дети», — объяснил депутат.