На «Авито» появятся обобщенные отзывы на услуги от нейросети

Покупатели увидят информацию о скорости, аккуратности, отзывчивости, качестве работы.

На «Авито» появятся обобщенные отзывы на услуги от нейросети. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на портал «vc.ru».

Отмечается, что искусственный интеллект будет анализировать отзывы, оставленные о мастерах.

Появится блок «Нейросеть собрала главное»: алгоритм выделяет преимущества и недостатки. Покупатели увидят информацию о скорости, аккуратности, отзывчивости, качестве работы.