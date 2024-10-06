В Шиловском районе сгорел участок в «Пьяном лесу»

«"Пьяный лес» давно стал визитной карточкой для туристов. Помимо гор мусора, оставляемых любителями отдыха, теперь и пожар не обошел лес стороной. Дело рук человеческих или нет — неизвестно, но вот так выглядит сегодня столь интересное место", — рассказали жители.