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Малков оценил благоустройство прибрежной зоны реки в Сасове
Во время осмотра работ по благоустройству, Малкову рассказали, что в 2023 году проект «Наша речка» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках инициативы до ноября 2024 года планируется расчистка берегов и русла, устройство водопропускного сооружения, пешеходного моста, освещения, веревочного парка.

Малков оценил благоустройство прибрежной зоны реки Сасовка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор побывал в Сасовском районе с рабочим визитом: кроме прибрежной зоны, он посетил местный краеведческий музей и пообщался с руководством района.

Во время осмотра работ по благоустройству, Малкову рассказали, что в 2023 году проект «Наша речка» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках инициативы до ноября 2024 года планируется расчистка берегов и русла, устройство водопропускного сооружения, пешеходного моста, освещения, веревочного парка.

Губернатор отметил, что проект востребован жителями и будет пользоваться у них популярностью.

«Благоустройство прибрежной зоны реки Сасовка — очень интересный, красивый, необычный проект. Причем очень важно, что это не просто отдельная локация. В целом это формирует большое единое пешеходное пространство для отдыха людей и для спортивных занятий. Предусматриваются дорожки для пробежек и дорожки для велосипедистов», — подчеркнул глава региона.

В Сасовском краеведческом музее губернатор ознакомился с этнографическими экспозициями, современной историей Сасова и Сасовского округа, посетил Зал памяти и славы. В 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Культура» в музее сделан капремонт, обновлено оборудование. В помещениях здания бывшего Волостного правления, построенного в начале ХХ века, заменены полы, оштукатурены стены, установлены перегородки, новая лестница, двери и окна, полностью обновлены перекрытие и крыша. Также заменены коммуникации, отремонтирован фасад, проведено благоустройство прилегающей территории.

Глава региона пообщался с коллективом музея, а также особо отметил насыщенную экспозицию и высокий туристический потенциал учреждения, которое будет развиваться дальше. Кроме того, на рабочей встрече с главой администрации Евгенией Рубцовой губернатор Малков обсудил планы развития города и Сасовского округа в целом.