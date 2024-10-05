В Минобороны рассказали, как ВС РФ удалось сломить оборону ВСУ в Угледаре

Бойцам группировки войск «Восток» удалось сломить оборону ВСУ Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

В Минобороны рассказали, как ВС РФ удалось сломить оборону ВСУ в Угледаре. Об этом 5 октября пишет РИА «Новости».

По данным агентства, российским бойцам группировки войск «Восток» удалось сломить оборону ВСУ Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

Как отметили штурмовавшие город военные, боевики Украины сопротивлялись до последнего. Они укрывались в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

«Но перед лицом неминуемого окружения украинские подразделения оставили Угледар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 40 солдат ВСУ сдались в плен.

Напомним, Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября.