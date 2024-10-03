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Российские войска освободили Угледар
Бои за город велись с 2022 года. Угледар считался одним из ключевых пунктов обороны Украины на западе ДНР. ВСУ использовали его как плацдарм для обстрела российских позиций.

Российские войска освободили Угледар. Об этом сообщает Минобороны.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», бои за город велись с 2022 года. Угледар считался одним из ключевых пунктов обороны Украины на западе ДНР. ВСУ использовали его как плацдарм для обстрела российских позиций.

ВС РФ, взяв город под контроль, смогут наладить логистическое снабжение, а также продолжить наступление на других направлениях.