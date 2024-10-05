После прекращения уголовного дела о смерти малыша Легостаева получила компенсацию

Как пояснила Легостаева, иск был подан после того, как с нее сняли обвинение по делу о гибели ребенка в перинатальном центре. Так как уголовное преследование было прекращено по реабилитирующим основаниям — «в связи с непричастностью к совершению преступления», то законом предусмотрено право на возмещение ущерба.

После прекращения уголовного преследования заведующая отделением патологии Рязанского перинатального центра Татьяна Легостаева получила компенсацию. Об этом 5 октября пишет «ВидСбоку».

По данным издания, в конце сентября Советский районный суд Рязани частично удовлетворил иск Легостаевой о возмещении ущерба от незаконных действий органов дознания, следствия, прокуратуры и суда.

Завотделением пояснила «ВидСбоку», что иск был подан после того, как с нее сняли обвинение по делу о гибели ребенка в перинатальном центре. Так как уголовное преследование прекратили по реабилитирующим основаниям — «в связи с непричастностью к совершению преступления», то законом предусмотрено право на возмещение ущерба, уточнила Легостаева.

«И прокурор потом прислал письмо, что, так как с меня сняты все виды обвинений, я имею полное право на реабилитацию. Что мною и было сделано, и суд все удовлетворил, я свое право реализовала», — приводятся слова Легостаевой.

Также она заявила, что не имеет претензий к правоохранительным органам. Отмечается, что сумму компенсации Легостаева не назвала. Однако она сказала, что представляла собой «и денежную, и документальную, и различные варианты извинений».

«Всякое бывает в жизни, поэтому получилось так. Пережили мы это все тяжело, но пережили. Конечно, ценой нервной системы — два года жить в таких переживаниях. Прецеденты бывают разные, но для этого существуют правоохранительные органы, суды, спасибо, что мы живем в правовом государстве», — приводятся слова Легостаевой.

Напомним, в январе 2022 года возбудили уголовное дело после смерти ребенка в Перинатальном центре в Рязани. Родители умершего младенца сообщали о предъявлении обвинения врачам Татьяне Легостаевой и Анне Лорей. В СК информацию подтверждали.

Позже в отношении Легостаевой прекратили уголовное преследование по делу о гибели ребенка «в связи с непричастностью к совершению преступления».

В 2024 году в Рязани расследование завершили. Все новости сюжета можно прочитать по ссылке.