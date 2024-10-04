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В Рязани врачи помогли девушке, в ухе которой застрял микронаушник
Отмечается, что девушка пыталась достать наушник самостоятельно, но не смогла.

В Рязани врачи помогли девушке, в ухе которой застрял микронаушник. Об этом сообщает пресс-служба рязанской ОКБ.

Отмечается, что девушка пыталась достать наушник самостоятельно, но не смогла. Она обратилась в больницу.

«В наше ЛОР-отделение поступила пациентка с жалобой на застрявший в ухе наушник. К сожалению, попытка самостоятельно извлечь его с помощью магнита не увенчалась успехом, так как наушник проник слишком глубоко в слуховой проход, что вызвало воспаление. Пациента сразу госпитализировали, сделали наркоз и с помощью микроскопа извлекли микронаушник с магнитом», — отметили в сообщении.