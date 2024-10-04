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В Рязани от участка Южной окружной до РНПК будут закрывать движение транспорта
В связи с проведением дорожно-строительных работ на участке автомобильной дороги от пересечения ул. Рязанской и М-5 до РНПК в районе железнодорожного переезда в период с 23.00 5 октября до 05.00 6 октября и с 23.00 6 октября до 05.00 7 октября будет закрыто движение транспорта.

В Рязани от участка Южной окружной до РНПК будут закрывать движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с проведением дорожно-строительных работ на участке автомобильной дороги от пересечения ул. Рязанской и М-5 до РНПК в районе железнодорожного переезда в период с 23.00 5 октября до 05.00 6 октября и с 23.00 6 октября до 05.00 7 октября будет закрыто движение транспорта.

На время проведения ремонтных работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обратилась к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.