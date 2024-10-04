Умерла мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц

Она участвовала в создании мультфильмов «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка», «Приключения пингвиненка Лоло» и других.

Умерла мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, причина смерти связана с изношенностью сосудов головного мозга. Ей было 90 лет.

Марине Константиновне было 90 лет, она проработала в «Союзмультфильме» 32 года: с 1959-го по 1991-й год.

Художница участвовала в создании мультфильмов «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка», «Приключения пингвиненка Лоло» и других.

Она специализировалась на танцевальных сценах: ее визитной карточкой стал танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике».

Фото: Telegram-канал «Мульти-шпульти»