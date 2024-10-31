В Рязани открылся первый магазин сети по уходу за собой «Улыбка радуги»

В Рязани открылся первый магазин сети по уходу за собой «Улыбка радуги». Это петербургская сеть, одна из первых «дрогери» в России.

Компактный формат магазинов — в среднем, 140 квадратных метров, позволяет совершать экспресс-покупки для красоты и дома всего за пять минут.

На полках «Улыбки» найдется более 12 тысяч наименований для красоты, чистоты и порядка. Здесь можно купить любимые товары от известных брендов — ARAVIA, Mixit, Nivea, Librederm, Arko, и полные линейки эксклюзивных брендов корейской, белорусской, российской косметики: Weis, Valori, Delicare, Benabi, Atto и других.

В магазинах сети рязанцев ждет большой выбор средств для дома: гигиенические и хозяйственные товары, бытовая химия, колготки, носки, белье, детские игрушки, корма для домашних питомцев и многое другое.

Первый магазин уже открылся по адресу: ул. Циолковского, д. 1/7.

До конца года в Рязани появится еще два магазина по уходу за собой.

Новые участники программы лояльности «Улыбки радуги» смогут воспользоваться скидкой 30%, которая будет действовать в течение трех месяцев на средства ухода за волосами, за полостью рта, на колготки и носки.