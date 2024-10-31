Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
11°
Сбт, 02
11°
ЦБ USD 97.05 -0.28 31/10
ЦБ EUR 105.22 -0.22 31/10
Нал. USD 96.40 / 96.95 31/10 09:55
Нал. EUR 103.70 / 104.97 31/10 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
7 749
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
10 391
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
13 153
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
12 982
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани открылся первый магазин сети по уходу за собой «Улыбка радуги»

В Рязани открылся первый магазин сети по уходу за собой «Улыбка радуги». Это петербургская сеть, одна из первых «дрогери» в России.

Компактный формат магазинов — в среднем, 140 квадратных метров, позволяет совершать экспресс-покупки для красоты и дома всего за пять минут.

На полках «Улыбки» найдется более 12 тысяч наименований для красоты, чистоты и порядка. Здесь можно купить любимые товары от известных брендов — ARAVIA, Mixit, Nivea, Librederm, Arko, и полные линейки эксклюзивных брендов корейской, белорусской, российской косметики: Weis, Valori, Delicare, Benabi, Atto и других.

В магазинах сети рязанцев ждет большой выбор средств для дома: гигиенические и хозяйственные товары, бытовая химия, колготки, носки, белье, детские игрушки, корма для домашних питомцев и многое другое.

Первый магазин уже открылся по адресу: ул. Циолковского, д. 1/7.

До конца года в Рязани появится еще два магазина по уходу за собой.

Новые участники программы лояльности «Улыбки радуги» смогут воспользоваться скидкой 30%, которая будет действовать в течение трех месяцев на средства ухода за волосами, за полостью рта, на колготки и носки.

Выпустить карту лояльности и ознакомиться с подробностями акции можно в магазинах или прямо сейчас в Телеграм-боте.