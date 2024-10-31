Туристический налог появится в еще одном регионе России

В Сочи с 1 января 2025 года вводят туристический налог

В Сочи с 1 января 2025 года вводят туристический налог в размере одного процента от стоимости размещения. Новый сбор коснется санаториев, отелей и гостиниц, входящих в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил «Ъ» со ссылкой на администрацию города.

От уплаты налога освободят жителей города, а также Героев труда, участников СВО, ветеранов, инвалидов и некоторые другие льготные категории граждан.

Ранее сообщалось, что в Казани с 1 января 2025 года введут туристический налог.