Рязанцы стали оплачивать счета за газ в Личном кабинете абонента

Более 156 тысяч рязанцев оплачивают счета за потребленный газ в «Личном кабинете абонента» (ЛКА). С начала 2024 года через ЛКА потребители совершили платежи на общую сумму более 483 млн рублей.

Одно из главных преимуществ «Личного кабинета абонента» — возможность быстро и без комиссии оплатить газ и передать показания счетчика. С помощью сервиса можно отследить историю платежей, сформировать квитанцию.

Кроме того, в ЛКА можно добавлять несколько лицевых счетов и оплачивать квитанции пожилых родственников.

Сервис «Личный кабинет» доступен в веб-версии по ссылке https://ryazanregiongaz.ru/lichnyij-kabinet а также мобильное приложение — «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store.

«Увеличение количества пользователей „Личного кабинета абонента“ подтверждает востребованность данного ресурса. В ЛКА потребитель может решить вопросы, связанные с оплатой газа, начислениями, сверкой расчетов и передачей показаний, а также настроить автоплатеж», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.