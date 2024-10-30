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В Рязани построят новую поликлинику в Шлаковом к 2028 году
Поликлинику планируют построить высотой в шесть этажей, предусмотрены технический и подземный этажи. Планируется, что в смену будет 250 посещений.

В Рязани построят филиал поликлиники № 12 в 2028 году. Информацию о сроке строительства объекта опубликовали на сайте госзакупок в тендере по разработке проектной документации для нового здания.

Адрес будущей поликлиники — поселок Шлаковый, Куйбышевское шоссе № 9.

В документах тендера указано, что срок строительства объекта — 2027-2028 годы. При этом подрядчик должен сдать проектно-сметную документацию к 30 октября 2025 года. Стоимость разработки проекта — 21 миллион 744 тысячи 754 рубля.

Предполагаемая стоимость строительства филиала — 1 миллиард 462 миллиона 700 тысяч. Поликлинику планируют построить высотой в шесть этажей, предусмотрены технический и подземный этажи. Планируется, что в смену будет 250 посещений.

В документах также указаны помещения, которые разместят в филиале: гардероб, регистратура на три рабочих места, кабинет неотложной помощи, фильтр-бокс, кабинет врача инфекциониста на первом этаже. Помимо этого, в поликлинике обустроят отделение рентгенологических исследований, терапевтическое отделение, хирургическое отделение, дневной стационар.