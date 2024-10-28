Путин признал, что в отечественной экономике есть сложности из-за санкций

Путин отметил, что среди других причин в том числе внешние санкции и собственные структурные ограничения — в частности, логистика и кадровый голод.

Путин признал, что в отечественной экономике есть сложности из-за санкций. Об этом пишет RT.

По словам президента, в российской экономике сохраняются сложности и дисбалансы.

«Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны», — сказал он.

Путин отметил, что среди других причин в том числе внешние санкции и собственные структурные ограничения — в частности, логистика и кадровый голод.