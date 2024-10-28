На Оке в Рязанской области маломерное судно переехало мужчину

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

На Оке в Рязанской области маломерное судно переехало мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел вечером 26 октября 2024 года на 695 км судового хода акватории Оки. Водитель маломерного судна совершил наезд на мужчину 1977 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

«Следователем Восточного следственного отдела на транспорте проведен осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление причин, условий и обстоятельств произошедшего», — отметили в сообщении.