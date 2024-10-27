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В Рязанской области сын хотел убить мать из-за отказа дать деньги на алкоголь
Дознаватель возбудил уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.

В Рязанской области сын хотел убить мать-инвалида из-за отказа дать деньги на алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Как указано в посте, в полицию обратилась 47-летняя жительница села Большие Прудищи — инвалид 1 группы. Она рассказала, что сын угрожает убить ее.

На место выехали сотрудники полиции, задержали 24-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции.

По предварительной информации ведомства, мужчина живет с матерью. В последнее время он начал злоупотреблять спиртными напитками, из-за чего в семье часто случаются скандалы.

В очередной раз житель села захотел купить алкоголь, однако денег у него не было. Злоумышленник обратился к матери за деньгами. Женщина отказала и упрекнула сына в его образе жизни. По данным полиции, мужчина разозлился и накинулся на мать, сказав, что задушит ее, если она не даст денег на алкоголь.

Дознаватель возбудил уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.