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В Окском заповеднике показали, как растет лосенок
Как рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова, лосенку уже исполнилось шесть месяцев. Он родился в апреле-мае, был рыжим и пушистым и весил примерно 10 килограммов.

Рязанцам рассказали, как растет лосенок. Пост об этом опубликовали в группе Окского заповедника во «ВКонтакте».

Как отметила старший научный сотрудник Надежда Панкова, лосенку уже исполнилось шесть месяцев. Он родился в апреле-мае, был рыжим и пушистым и весил примерно 10 килограммов.

«Почти четыре месяца пил мамино молоко, закусывал травой и листьями. Перелинял и сменил рыжую ювенильную шкурку на взрослую коричневую. Пока у этого малыша (в центнер весом!) еще молочные зубки, но скоро начнут меняться на постоянные. Ему еще расти и расти», — написала Панкова, добавив, что лоси растут до четырех лет.

Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» во «ВКонтакте»