В ДТП погиб актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский
Ему было 48 лет.
25 октября скончался актер Максим Шпаковский. Об этом
Шпаковскому было 48 лет. В посте отметили, что актер долгие годы служил театру Черноморского флота. Он сыграл в спектаклях «Капитанская дочка» по повести Пушкина, «Ты нужен морю» по произведению Штейна и «Женитьба» по пьесе Гоголя.
Согласно данным с сайта
Шпаковский сыграл роль бандита в четвертом сезоне сериала «Сваты». Также он снимался в фильме «Солнцепек», в сериале «Жена олигарха» и других.