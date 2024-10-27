Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 27
10°
Пнд, 28
11°
Втр, 29
ЦБ USD 96.67 -0.07 26/10
ЦБ EUR 104.81 0.3 26/10
Нал. USD 96.25 / 96.70 26/10 16:20
Нал. EUR 103.05 / 104.55 26/10 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 2024 13:03
2 734
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
5 454
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
7 644
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
7 722
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В ДТП погиб актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский
Ему было 48 лет.

25 октября скончался актер Максим Шпаковский. Об этом сообщила пресс-служба Драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота в своем Telegram-канале.

Шпаковскому было 48 лет. В посте отметили, что актер долгие годы служил театру Черноморского флота. Он сыграл в спектаклях «Капитанская дочка» по повести Пушкина, «Ты нужен морю» по произведению Штейна и «Женитьба» по пьесе Гоголя.

Согласно данным с сайта kino-teatr.ru, Шпаковский погиб в ДТП. Он родился 10 ноября 1975 года в Севастополе. Окончил Севастопольский филиал Ярославского государственного театрального института.

Шпаковский сыграл роль бандита в четвертом сезоне сериала «Сваты». Также он снимался в фильме «Солнцепек», в сериале «Жена олигарха» и других.