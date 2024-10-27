В ДТП погиб актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский

Ему было 48 лет.

25 октября скончался актер Максим Шпаковский. Об этом сообщила пресс-служба Драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота в своем Telegram-канале.

Шпаковскому было 48 лет. В посте отметили, что актер долгие годы служил театру Черноморского флота. Он сыграл в спектаклях «Капитанская дочка» по повести Пушкина, «Ты нужен морю» по произведению Штейна и «Женитьба» по пьесе Гоголя.

Согласно данным с сайта kino-teatr.ru , Шпаковский погиб в ДТП. Он родился 10 ноября 1975 года в Севастополе. Окончил Севастопольский филиал Ярославского государственного театрального института.

Шпаковский сыграл роль бандита в четвертом сезоне сериала «Сваты». Также он снимался в фильме «Солнцепек», в сериале «Жена олигарха» и других.