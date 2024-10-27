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Участница «Дома-2» рассказала, как пострадала от процедур рязанских косметологов
Участница «Дома 2» Елена Хромина рассказала, что у нее остались небольшие шрамы после операции на груди. Когда девушка была проездом в Рязани, местные косметологи предложили ей «чудодейственную» процедуру от шрамов, которая привела к обратному результату.

Участница шоу «Дом 2» Елена Хромина рассказала, как пострадала от процедур рязанских косметологов. Пост опубликован в ее Telegram-канале в воскресенье, 27 октября.

По словам девушки, у нее остались небольшие шрамы после операции на груди. Когда девушка была проездом в Рязани, местные косметологи предложили ей «чудодейственную» процедуру от шрамов, которая привела к обратному результату.

После Хромина пошла к косметологу в Москве. Ей прописали комплекс процедур. Два сеанса уже позади. Девушка видит «изменения в лучшую сторону».

Фото: Telegram-канал «Хромина Хроника»