В опергруппе назвали причину срабатывания сирен в Рязани

Сегодня 26 октября с 17 до 18 часов вечера в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет.

Названа причина срабатывания сирен в Рязани. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».

В субботу, 26 октября, с 17 до 18 часов вечера в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены.

Отмечается, что происшествий в городе нет.

Кроме того, в опергруппе заявили, что на РНПЗ возгораний нет.

«Не бойтесь факелов, это часть технологического процесса», — уточнили в посте.

Напомним, рязанцы сообщили о звуках сирены.