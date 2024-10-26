В опергруппе назвали причину срабатывания сирен в Рязани
Сегодня 26 октября с 17 до 18 часов вечера в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет.
Названа причина срабатывания сирен в Рязани. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».
В субботу, 26 октября, с 17 до 18 часов вечера в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены.
Отмечается, что происшествий в городе нет.
Кроме того, в опергруппе заявили, что на РНПЗ возгораний нет.
«Не бойтесь факелов, это часть технологического процесса», — уточнили в посте.
Напомним, рязанцы сообщили о звуках сирены.