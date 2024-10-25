В России подорожают кондиционеры и холодильники

Причиной этому стали новые требования Минприроды. Согласно им, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь нужен не только для моновеществ, но и смесей, ранее не требующих обязательного лицензирования.

В России подорожают кондиционеры и холодильники. Об этом сообщает РБК .

Отмечается, что причиной этому стали новые требования Минприроды. Согласно им, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь нужен не только для моновеществ, но и смесей, ранее не требующих обязательного лицензирования.

«Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», — рассказал эксперт.