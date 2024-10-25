В России начали выпускать новые пятитысячные купюры

Модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года

В России начали выпускать новые пятитысячные купюры. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, обновленные купюры уже вошли в оборот в Алтайском и Пермском краях.

Напомним, что модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.