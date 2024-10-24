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В России предложили запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года
С инициативой выступил Минздрав. Проект связан со стратегией ведомства до 2035 года по выводу табачных изделий из оборота.

В России предложили запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года. С инициативой выступил Минздрав. Об этом сообщает «Коммерсант».

Минздрав направил профильным ведомствам проект заключения правительства на законопроект, запрещающий продажу табачных изделий и никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился позже 31 декабря 2009 года.

В министерстве подчеркнули, что проект соответствует политике по противодействию потребления табака. Он связан со стратегией ведомства до 2035 года по выводу табачных изделий из оборота.

Законопроект предусматривает потенциальную экономию на лечении заболеваний, вызванных курением.