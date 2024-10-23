В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Алексей Зубков

Погибшему был 21 год. Зубков окончил рязанское гвардейское высшее воздушно- десантное командное училище имени генерала армии Маргелова в этом году.

В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Алексей Зубков. Об этом сообщается в группе федерации бокса Златоуста.

Погибшему был 21 год. Зубков окончил рязанское гвардейское высшее воздушно- десантное командное училище имени генерала армии Маргелова в этом году.

Молодой человек был мастером спорта России по боксу.

" Алексей навсегда останется для нас дисциплинированным, ответственным, трудолюбивым, но при этом открытым, веселым и добрым человеком", — подчеркнули в сообщении.