В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Алексей Зубков
Погибшему был 21 год. Зубков окончил рязанское гвардейское высшее воздушно- десантное командное училище имени генерала армии Маргелова в этом году.
В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Алексей Зубков. Об этом сообщается в группе федерации бокса Златоуста.
Погибшему был 21 год. Зубков окончил рязанское гвардейское высшее воздушно- десантное командное училище имени генерала армии Маргелова в этом году.
Молодой человек был мастером спорта России по боксу.
" Алексей навсегда останется для нас дисциплинированным, ответственным, трудолюбивым, но при этом открытым, веселым и добрым человеком", — подчеркнули в сообщении.