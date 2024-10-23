Рязанцы засняли в небе «лунный венец»

Венцы — это атмосферно-оптическое явление, представляющее собой светлые туманные кольца на небесном своде вокруг диска Солнца или Луны.

Рязанцы засняли в небе «лунный венец». Кадры разместили в группе «Rzn.astro» ВКонтакте.

Венцы — это атмосферно-оптическое явление, представляющее собой светлые туманные кольца на небесном своде вокруг диска Солнца или Луны, реже — вокруг ярких звезд или земных источников света. Появляются при прохождении перед светилом полупрозрачных облаков или тумана и отличаются от гало меньшим радиусом колец.

Фото: Оксана Шашкина.