Путин предупредил об угрозе мирового кризиса из-за долгов и санкций

По словам президента России, односторонние санкции, растущая долговая нагрузка развитых стран и протекционизм могут привести к новому мировому кризису.

Путин предупредил об угрозе мирового кризиса из-за долгов и санкций. Об этом он заявил на саммите БРИКС 23 октября. Его цитирует РБК.

По словам президента России, односторонние санкции, растущая долговая нагрузка развитых стран и протекционизм могут привести к новому мировому кризису.

«Дело не только во все возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции», — добавил путин.