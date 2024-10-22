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Россияне стали активнее покупать недвижимость на Бали
По итогам сентября спрос увеличился на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне стали активнее покупать недвижимость на Бали. Об этом пишет «Лента.ру» сообщили ссылкой на экспертов агентства Ageeva Real Estate.

По их мнению, граждан РФ привлекают комфортные условия проживания. Для россиян недвижимость на Бали — это не только возможность отдыхать в любое время года, но и получать стабильный доход от ее сдачи.

Отмечается, что по итогам сентября спрос увеличился на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

К числу наиболее популярных объектов у соотечественников относятся виллы. Туристы из РФ скупают крупные объекты с большим участком, бассейном и видами на океан. Лишь 25% спроса приходится на квартиры.