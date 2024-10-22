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На 60-м году жизни скончался телеведущий Первого канала Андрей Егоршев
О смерти сообщила его супруга Мария.

На 60-м году жизни скончался телеведущий Первого канала Андрей Егоршев. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пост его жены Марии в Facebook*.

«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить… Спасибо, что ты был в моей жизни», — написала супруга.

О причине смерти не сообщается.

Андрей Егоршев родился подмосковном городе Жуковский. После школы поступил на мехфак МИИГА, но учиться не стал. Отслужил в армии.

После демобилизации поступил в МГУ на факультет журналистики. В 1993 году получил диплом.

С 1992 по 1999 год вел на телевидении программу «Пресс-экспресс», сотрудничал с программой «Неделя» на ТВЦ.

Как радиоведущий вел обзор прессы для радиостанций «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ».

На НТВ был ведущим программы «Обозреватель». Вел пресс-обзор на канале «Вести» (ныне — «Россия 24»).

Последние годы жизни провел в Италии.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Фото: страница Олеси Бондаревой ВКонтакте.