Малков посетил Касимов с рабочей поездкой

Губернатор обсудил вопросы развития территорий и ознакомился с ходом строительства новой школы.

Губернатор Павел Малков в Касимове обсудил вопросы развития территорий и ознакомился с ходом строительства новой школы, которое ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Он провел рабочую встречу с и.о. главы Касимовского муниципального округа, главой администрации Касимова Иваном Бахиловым, на которой отметил позитивные изменения, произошедшие в городе за последнее время.

Малков подчеркнул, что стратегическое решение объединения города и района в единый округ даст дополнительные возможности для развития всей территории. Соответствующий план на ближайшие годы уже сформирован.

Вопросы дальнейшего развития обсуждались на встрече подробно. Речь шла об укреплении экономики и инвестиционных проектах, социальной сфере, дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве.

Отмечается, что в городе и районе уже сейчас значительно увеличилась отгрузка продукции, растут собственные доходы бюджета и средняя заработная плата. Решаются вопросы, волнующие местных жителей. Во многом этому способствует работа Муниципального центра управления, который открыт в этом году.

«Каждый день от Центра управления регионом получаю отчеты о всех проблемах, о которых люди пишут в социальных сетях, с чем обращаются, что вызывает вопросы, какие темы больше всего волнуют жителей области в целом и отдельных населенных пунктов. Это очень важный инструмент в ежедневной работе администрации», — сказал Малков.

Кроме того, губернатор ознакомился с ходом строительства новой средней школы на 960 мест. Сейчас ведутся работы по установке оконных блоков, устройству кровли, полов, внутренних инженерных сетей и коммуникаций, монтируется ограждение территории и др.