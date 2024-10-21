Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
11°
Втр, 22
13°
Срд, 23
14°
ЦБ USD 96.42 -0.73 19/10
ЦБ EUR 104.86 -0.9 19/10
Нал. USD 95.20 / 96.30 21/10 12:25
Нал. EUR 104.00 / 105.20 21/10 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
7 969
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
18 680
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
41 559
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
29 595
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В областном центре состоялся Рязанский стоматологический форум — 2024
В нем приняли участие более 250 врачей-стоматологов и студентов из Рязани, Москвы, а также соседних областей.

В областном центре состоялся Рязанский стоматологический форум — 2024.

Двухдневное мероприятие объединило лидеров отрасли, практикующих стоматологов, студентов, и компании, производящие стоматологическую продукцию.

В нем приняли участие более 250 врачей-стоматологов и студентов из Рязани, Москвы, а также соседних областей.

Известные спикеры России (среди которых Кристина Бадалян, Гаджи Дажаев, Ольга Тишкина, Илья Мер и другие), раскрыли последние тренды и инновации в области стоматологии, поделились опытом и вдохновили докторов на новые достижения.

Темы лекций были посвящены имплантации зубов, ортопедической подготовке, детской стоматологии, реставрации зубов, эндодонтическому лечению и гигиене.

Организатором выступил Корпоративный университет Прайм. Это центр образования, профессионального роста и переподготовки для специалистов стоматологии. Здесь специалисты получают комплексное обучение, включающее в себя многоуровневую систему подготовки с наставником, а также изучение стандартов и эргономики на фантомах.

«Считаем, что профессия врача подразумевает постоянное развитие. В ПРАЙМе мы инвестируем в компетенции команды — свыше 12 млн рублей в год. Цель форума — задать правильные ориентиры молодым специалистам, а опытным докторам почувствовать здоровую конкуренцию и зарядится энергией изменений», — сказал генеральный директор сети клиник «Прайм-стоматология» Павел Яковлев.