В областном центре состоялся Рязанский стоматологический форум — 2024

В нем приняли участие более 250 врачей-стоматологов и студентов из Рязани, Москвы, а также соседних областей.

В областном центре состоялся Рязанский стоматологический форум — 2024.

Двухдневное мероприятие объединило лидеров отрасли, практикующих стоматологов, студентов, и компании, производящие стоматологическую продукцию.

В нем приняли участие более 250 врачей-стоматологов и студентов из Рязани, Москвы, а также соседних областей.

Известные спикеры России (среди которых Кристина Бадалян, Гаджи Дажаев, Ольга Тишкина, Илья Мер и другие), раскрыли последние тренды и инновации в области стоматологии, поделились опытом и вдохновили докторов на новые достижения.

Темы лекций были посвящены имплантации зубов, ортопедической подготовке, детской стоматологии, реставрации зубов, эндодонтическому лечению и гигиене.

Организатором выступил Корпоративный университет Прайм. Это центр образования, профессионального роста и переподготовки для специалистов стоматологии. Здесь специалисты получают комплексное обучение, включающее в себя многоуровневую систему подготовки с наставником, а также изучение стандартов и эргономики на фантомах.

«Считаем, что профессия врача подразумевает постоянное развитие. В ПРАЙМе мы инвестируем в компетенции команды — свыше 12 млн рублей в год. Цель форума — задать правильные ориентиры молодым специалистам, а опытным докторам почувствовать здоровую конкуренцию и зарядится энергией изменений», — сказал генеральный директор сети клиник «Прайм-стоматология» Павел Яковлев.