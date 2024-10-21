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Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО
По его словам, в данной теме много противоречивой информации, к которой нужно относиться соответственно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на специальную военную операцию. Его слова передает «RT на русском».

«Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Много противоречивой информации», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, к ней надо относиться соответствующим образом.