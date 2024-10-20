В России к Новому году цены на электронику вырастут до 15 процентов

Причина роста стоимости — подорожание комплектующих материалов для электроники на мировом рынке, усложнение логистических и платежных схем, увеличение курса ведущих мировых валют к рублю.

В России к Новому году цены на ноутбуки и некоторую электронику вырастут на 10-15 процентов. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили «Известия» со ссылкой на продавцов и экспертов.

Причина роста стоимости, как указано в публикации, — подорожание комплектующих материалов для электроники на мировом рынке, усложнение логистических и платежных схем, увеличение курса ведущих мировых валют к рублю.

По данным издания, отгрузки техники, закупленной по новым ценам, уже начались.

«Многие производители электроники и бытовой техники уже объявили о повышении цен до 15%. Это связано со сложной логистикой, увеличением ее стоимости, а также курсом доллара, который вырос и прогнозируемо будет продолжать расти.

Также накладывается подорожание запчастей. Мы предполагаем, что цены будут увеличиваться абсолютно на все. От телефонов и ноутбуков до бытовой техники», — рассказал собеседник «Известий».

Уточняется, что производители и ритейлеры стараются сохранить объемы продаж ноутбуков и делать товары максимально доступными для потребителей, в том числе через постоянные маркетинговые активности и промоакции.