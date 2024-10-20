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Собянин: в Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА
По словам мэра столицы, в Раменском городском округе средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.

В Раменском городском округе средства ПВО сбили летевший на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Отмечается, что там работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что над Рязанской областью пролетели беспилотники. В Минобороны сообщили, что в ночь на 20 октября в небе над российскими регионами сбили 110 украинских БПЛА. Рязанская область в списке не указана.